Сарри: "Мы должны благодарить Роналду за самоотверженность"

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Сарри: "Мы должны благодарить Роналду за самоотверженность"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри встал на защиту форварда своей команды Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец неважно играет в последних матчах. Выяснилось, что его беспокоит травма колена. Впрочем, он продолжает выходить на поле и выражает серьёзное недовольство своими заменами.

"Мы должны благодарить Роналду за самоотверженность. Он сделал всё, чтобы сыграть с "Миланом". Но я видел, что ему нездоровилось, поэтому решил сделать замену. Когда игрок зол из-за того, что ему пришлось покинуть поле - это нормально. Тем более, Криштиану так упорно работал, чтобы сыграть. Меня бы как тренера больше беспокоило, если бы ему было всё равно", - приводит слова Сарри Football Italia.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "Ювентус", забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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