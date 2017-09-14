Сарри: "Мы опустились с небес на землю"

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Сарри: "Мы опустились с небес на землю"Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри крайне расстроен поражением от "Шахтера" (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Сейчас же мы должны понять причину поражения. Для тех, кто ждал от "Наполи" невероятных результатов, могу сказать, что мы опустились с небес на землю. Я знал, что нам не будет легко", - отметил он. 

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