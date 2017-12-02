Сарри: "Мы заперли "Ювентус" на его половине на 70 минут матча"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:1) в матче Серии А.

"Усталость "Наполи"? Уставшая команда не может запереть "Ювентус" на его половине на 70 минут матча. Нам это удалось, значит, мы хорошо двигали мяч. Проблема в том, что устали наши форварды, и мы не смогли конвертировать владение и доминирование в забитые голы.

Мы позволили "Ювентусу" провести пару контратак, больше ничего. К сожалению, у нас мало вариативности в атаке, поскольку Мертенс – единственный центрфорвард. "Интер" и "Ювентус" - более сильные клубы, чем "Наполи". Неудивительно, что они вверху таблицы. С нашей стороны было бы самонадеянно говоритб, что мы – фавориты чемпионата", - сказал он. | http://soccernews.ru