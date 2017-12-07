Сарри: "На ход нашего матча повлияли новости из Украины"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в игре с "Фейеноордом" (1:2) в Лиге чемпионов.

Наставник считает, что на исход встречи повлиял ход параллельного матча, в котором "Шахтер" обыгрывал "Манчестер Сити".

"На нас очень повлияли новости из Украины. Это было нашей ошибкой. Нужно было в любом случае добывать положительный результат. В Лиге Европы мы должны играть с большой самоотдачей. Команда, которая не имеет большой истории побед в еврокубках, должна стараться выиграть все", - отметил он. | soccernews.ru