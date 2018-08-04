Сарри надеется, что Куртуа не уйдёт из "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри надеется, что вратарь Тибо Куртуа не покинет клуб текущим летом.

"В настоящий момент Куртуа является голкипером "Челси". Но я не знаю, что произойдёт в будущем. Это зависит от клуба и от самого футболиста. Но я надеюсь, что Куртуа останется нашим вратарём" - цитирует Сарри ESPN.

Напомним, что Куртуа близок к переходу в "Реал", однако "Челси" пока блокирует сделку, поскольку не может найти замену бельгийскому стражу ворот.

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