Сарри надеется, что Куртуа не уйдёт из "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри надеется, что вратарь Тибо Куртуа не покинет клуб текущим летом.
"В настоящий момент Куртуа является голкипером "Челси". Но я не знаю, что произойдёт в будущем. Это зависит от клуба и от самого футболиста. Но я надеюсь, что Куртуа останется нашим вратарём" - цитирует Сарри ESPN.
Напомним, что Куртуа близок к переходу в "Реал", однако "Челси" пока блокирует сделку, поскольку не может найти замену бельгийскому стражу ворот.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31