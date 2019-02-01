Сарри находится под угрозой увольнения

Руководство "Челси" рассматривает вариант с увольнением наставника команды Маурицио Сарри.

Как сообщает The Times, итальянец может быть отправлен в отставку в ближайшее время, если у клуба значительно снизятся шансы на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Кроме того, руководство "синих" обратит вынимание на выступление команды в Лиге Европы, где в 1/16 финала их ждет битва с "Мальме".

Напомним, что Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. После 24 туров "Челси" занимает 5-е место в АПЛ.

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