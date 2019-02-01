Сарри находится под угрозой увольнения
Руководство "Челси" рассматривает вариант с увольнением наставника команды Маурицио Сарри.
Как сообщает The Times, итальянец может быть отправлен в отставку в ближайшее время, если у клуба значительно снизятся шансы на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Кроме того, руководство "синих" обратит вынимание на выступление команды в Лиге Европы, где в 1/16 финала их ждет битва с "Мальме".
Напомним, что Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. После 24 туров "Челси" занимает 5-е место в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11