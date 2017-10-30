Сарри: "Нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает, что для чемпионства его команде нужно набрать 90 очков.

"Сейчас трудно делать прогнозы. Не думаю, что лучшие команды смогут поддерживать нынешний темп. У многих более мелких команд появятся новые футболисты, или они обретут свою игру. Будущие матчи будут ещё сложнее. Я чувствую, что нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат", - сказал он.

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