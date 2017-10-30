Сарри: "Нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат"

Теги маурицио сарринаполи

Сарри: "Нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат"Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает, что для чемпионства его команде нужно набрать 90 очков.

"Сейчас трудно делать прогнозы. Не думаю, что лучшие команды смогут поддерживать нынешний темп. У многих более мелких команд появятся новые футболисты, или они обретут свою игру. Будущие матчи будут ещё сложнее. Я чувствую, что нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат", - сказал он.

Читайте: "Наполи" уверенно обыгрывает "Сассуоло" и возвращается на первое место чемпионата Италии   | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 11 31
2 Интер Милан 11 29
3 Ювентус 11 28
4 Лацио 11 28
5 Рома 10 24
6 Сампдория 10 20
7 Фиорентина 11 16
8 Милан 11 16
9 Торино 11 16
10 Аталанта 11 15
11 Кьево 11 15
12 Болонья 11 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 11 9
15 Кротоне 11 9
16 СПАЛ 11 8
17 Сассуоло 11 8
18 Дженоа 11 6
19 Хеллас Верона 11 6
20 Беневенто 11 0
Полная таблица

топ-5 тегов