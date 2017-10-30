Сарри: "Нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает, что для чемпионства его команде нужно набрать 90 очков.
"Сейчас трудно делать прогнозы. Не думаю, что лучшие команды смогут поддерживать нынешний темп. У многих более мелких команд появятся новые футболисты, или они обретут свою игру. Будущие матчи будут ещё сложнее. Я чувствую, что нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат", - сказал он.
Читайте: "Наполи" уверенно обыгрывает "Сассуоло" и возвращается на первое место чемпионата Италии | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
-
Последний шанс на выход в плей-офф: ЦСКА едет в гости к "Базелю"
-
"Интер" побеждает "Верону" и возвращает себе второе место в таблице Серии А
Лента новостей
-
Мбаппе может не сыграть с "Андерлехтом"
-
"Эвертон" может возглавить наставник клуба АПЛ
-
Хамес: "Я ещё не акклиматизировался в "Баварии"
-
Игнатьев: "Зачем бояться Месси?"
-
Девич: "После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился"
-
Наингголан: "Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода"
-
Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"
-
Габи: "Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю"
-
Бенитес: "Я очень разочарован поражением"
-
На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
"Интер" выдал лучший старт в Серии А в своей истории
-
Эмери: "Мы уважаем всех соперников"
-
Уволен главный тренер сборной Израиля Леви
-
Жезуш: "Нам есть что противопоставить "Ювентусу"
-
Симеоне: "Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира"
-
"Ахмат" подтвердил отставку Кононова
-
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за нападающего "Бешикташа"
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|11
|31
|2
|Интер Милан
|11
|29
|3
|Ювентус
|11
|28
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
|7
|Фиорентина
|11
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Торино
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|11
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|11
|6
|19
|Хеллас Верона
|11
|6
|20
|Беневенто
|11
|0