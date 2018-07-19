Сарри намерен продать хавбека "Челси"

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не видит перспектив в команде у молодого полузащитника "синих" Темуе Бакайоко.

Таким образом, французу, скорее всего, придется покинуть клуб. Более того, на его позицию клуб приобрел хавбека Жоржинью.

Ранее сообщалось, что Бакайоко может перейти в "Севилью" на правах аренды.

Напомним, "Челси" определился с еще одним претендентом на замену Куртуа. | soccernews.ru