Сарри намерен продать хавбека "Челси"

Теги тьемуэ бакайокочелси

Сарри намерен продать хавбека "Челси"Новый главный тренер "Челси"  Маурицио Сарри не видит перспектив в команде у молодого полузащитника "синих" Темуе Бакайоко.

Таким образом, французу, скорее всего, придется покинуть клуб. Более того, на его позицию клуб приобрел хавбека Жоржинью. 

Ранее сообщалось, что Бакайоко может перейти в "Севилью" на правах аренды. 

Напомним, "Челси" определился с еще одним претендентом на замену Куртуа. | soccernews.ru

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