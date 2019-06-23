Сарри намерен продать Хедиру

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Сарри намерен продать Хедиру

"Ювентус" продаст хавбека Сами Хедиру в действующее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, за этим решением стоит новый наставник команды Маурицио Сарри. Тренер дал понять, что 32-летний игрок не подходит под его стиль игры.

Отмечается, что главным претендентом на Хедиру является "Бешикташ". Его соглашение с "Ювентусом" действует до лета 2021 года.

Хедира выступает за туринский клуб с 2015 года. За это время он провел 127 игр, в которых отметился 21 голом и 13 ассистами.

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