Сарри: "Наполи" будет бороться до конца"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился эмоциями после матча 27-го тура итальянской Серии А против "Ромы".

"У нас было 26 ударов по воротам, из них 13 в створ. Мы должны разобраться, как "Рома", у которой было всего 8 касаний мяча в нашей штрафной, забила четыре гола. У нас были силы, чтобы осложнить жизнь "Ювентусу" на протяжении сезона, но они всегда оставались фаворитами. Мне кажется, что это очевидно. Впрочем, мы будем бороться до конца" - цитирует Сарри Football Italia.

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