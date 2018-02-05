Сарри: "Наполи" не ощущает давления, потому что превосходит ожидания"

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Сарри: "Наполи" не ощущает давления, потому что превосходит ожидания"Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после матча чемпионата Италии с "Беневенто" (2:0).

"Сегодня мы подвергались риску и в нескольких ситуациях, что называется, почивали на лаврах – такого быть не должно.

Серия А сейчас очень похожа на Бундеслигу, где есть клуб, который явно сильнее других. Мы выступаем хорошо, гонка за скудетто продолжается, в то время как в Германии уже все ясно. Неожиданность в том, что лидирует "Наполи", а не "Ювентус". Мы набрали 60 очков в 23 матчах, это выдающийся результат. "Юве" идет более-менее в том же темпе, но он к этому привык.

Мы не ощущаем давления, потому что превосходим ожидания. Помните, в межсезонье все говорили, что чемпионская гонка будет между "Ювентусом" и "Миланом"? Мы выступаем лучше, чем ожидали я и клуб, так что давления нет", – сказал Сарри. | http://soccernews.ru

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