Сарри: "Наполи" обязан выйти в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отметил исключительную важность предстоящего первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Ниццы".

"Мы представляем весь Неаполь. Наш город достоин Лиги Чемпионов. Поэтому мы обязаны выйти в групповой этап. Соперник способен доставить нам много проблем. Они уже доказали свой уровень, обыграв финалиста прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы – "Аякс". С ними будет очень сложно", - приводит слова Сарри Football Italia.

Матч "Наполи" - "Ницца" состоится сегодня, 16 августа и начнется в 21:45 мск.

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