Сарри нашел способ борьбы с запретом на курение в Англии: опубликовано фото



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри держал во рту фильтр от сигареты во время матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (0:2), сообщает The Sun.

По сведениям издания, таким образом итальянский наставник боролся с желанием закурить. Стоит отметить, что курение запрещено на английских стадионах.

Ранее сообщалось, что 59-летний Сарри работая в Италии мог за день выкурить 2-3 пачки сигарет.

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