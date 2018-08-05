Сарри нашел способ борьбы с запретом на курение в Англии: опубликовано фото

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Сарри нашел способ борьбы с запретом на курение в Англии: опубликовано фото
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри держал во рту фильтр от сигареты во время матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (0:2), сообщает The Sun.

По сведениям издания, таким образом итальянский наставник боролся с желанием закурить. Стоит отметить, что курение запрещено на английских стадионах.

Ранее сообщалось, что 59-летний Сарри работая в Италии мог за день выкурить 2-3 пачки сигарет.

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