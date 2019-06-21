Сарри нашёл замену для Канселу

Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с заменой для правого защитника Жоау Канселу, который близок к уходу в "Манчестер Сити".

Как сообщает Football Italia, наставник "старой синьоры" считает, что фланг обороны может усилить Киран Триппьер из "Тоттенхэма".

Туринский клуб готов предложить английскому фулбеку контракт до 2024 года с зарплатой 2,6 миллиона евро плюс бонусы.

За трансфер Триппьера "Ювентусу" придётся заплатить не менее 25 миллионов евро.

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