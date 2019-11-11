Сарри назвал диагноз Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри раскрыл подробности травмы форварда Криштиану Роналду.

Напомним, что тренер "старой синьоры" заменил португальца по ходу матча во второй раз подряд.

"На протяжении последнего месяца у него есть небольшие проблемы с коленом. Роналду повредил коллатеральные связки в результате ушиба, полученного на тренировке. Когда он проводит интенсивные тренировки или играет, у него нарушается баланс. Из-за этого страдают икроножная мышца и бедро. Всё это влияет на игру Криштиану. Сейчас он не в лучшей форме", - приводит слова Сарри Football Italia.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "Ювентус", забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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