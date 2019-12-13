Сарри назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, кого он считает основным претендентом на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" - мой фаворит. Я под большим впечатлением от этой команды, и они, вероятно, в этом сезоне больше сосредоточатся на Лиге Чемпионов, а не на Премьер-лиге", - цитирует Сарри Sky Sports.

Напомним, что "горожане" спокойно выиграли группу ЛЧ с "Аталантой", "Шахтёром" и загребским "Динамо".

В АПЛ "Сити" по итогам 16 туров занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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