Сарри назвал главную цель "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от матча поделился 1/8 финала с "Лионом".

Команды встретятся 26 февраля. 17 марта состоится ответный матч.

"Наша цель - скудетто, Лига Чемпионов - мечта. Иногда хорошо преследовать мечту, не достигая целей. Проблема турнира - в мечтах очень мало игр, каждая может быть решающий. Тот, кто победит в конце, не только лучший, но и самый удачливый", - цитирует Football Italia Сарри.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает 1 место, набрав 60 баллов.

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