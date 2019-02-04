Сарри назвал игрока, который будет подменять Жоржиньо

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Сарри назвал игрока, который будет подменять Жоржиньо

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри назвал игрока, который в случае надобности будет подменять итальянского полузащитника Жоржиньо.

"Когда Лофтус-Чик полностью восстановится после травмы спины, мы сможем использовать Ковачича как центрального полузащитника, и Жоржиньо получит шанс отдохнуть. Ковачич больше подходит этой команде по своим характеристикам. Он близок к Жоржиньо в плане движения мяча первым касанием" - цитирует Сарри Goal.com.

Напомним, что трансфер 24-летнего хорвата принадлежит мадридскому "Реалу", а за "Челси" он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл за "Челси" 30 матчей и забил 1 гол. В активе Ковачича 31 игра и 2 ассиста.

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