Сарри назвал "Лацио" свои зарплатные требования
Фото: твиттер Маурицио Сарри/Автор неизвестен
Римский "Лацио" ведет переговоры с Маурицио Сарри, который назвал клубу свои зарплатные требования, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, тренер хочет получать зарплату в размере четырех миллионов евро в год плюс бонусы. Кроме того, Сарри намерен подписать трехлетний контракт.
Впрочем, стороны пока далеки от договоренности, так как "Лацио" не готов платить больше 2,5 миллионов евро в год.
Напомним, что нынешний главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги принял решение возглавить "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17