Сарри назвал "Лацио" свои зарплатные требования

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Сарри назвал "Лацио" свои зарплатные требования

Фото: твиттер Маурицио Сарри/Автор неизвестен

Римский "Лацио" ведет переговоры с Маурицио Сарри, который назвал клубу свои зарплатные требования, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, тренер хочет получать зарплату в размере четырех миллионов евро в год плюс бонусы. Кроме того, Сарри намерен подписать трехлетний контракт. 

Впрочем, стороны пока далеки от договоренности, так как "Лацио" не готов платить больше 2,5 миллионов евро в год. 

Напомним, что нынешний главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги принял решение возглавить "Интер".

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