Сарри назвал "Лацио" свои зарплатные требования

Фото: твиттер Маурицио Сарри/Автор неизвестен

Римский "Лацио" ведет переговоры с Маурицио Сарри, который назвал клубу свои зарплатные требования, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, тренер хочет получать зарплату в размере четырех миллионов евро в год плюс бонусы. Кроме того, Сарри намерен подписать трехлетний контракт.

Впрочем, стороны пока далеки от договоренности, так как "Лацио" не готов платить больше 2,5 миллионов евро в год.

Напомним, что нынешний главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги принял решение возглавить "Интер".

Не пропустите: Джорджина сообщила, где Роналду будет играть в следующем сезоне. | http://soccernews.ru