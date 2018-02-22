Сарри назвал преемника Де Брюйне

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Сарри назвал преемника Де Брюйне

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает, что хавбек его команды Петр Зелински в будущем сможет стать преемником ведущего полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Зелински - чистый талант. У него есть необходимые физические качества, чтобы играть в любой части поля. Он будет новым Кевином Де Брюйне" - цитирует Сарри Football Italia.

В этом сезоне 23-летний Зелински сыграл за "Наполи" 33 матча, забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи.

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