Сарри назвал причину отсутствия Роналду в матче против звезд южнокорейской К-лиги
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил товарищеский матч против сборной звезд южнокорейской К-лиги (3:3).
"Роналду должен был выйти на поле, но у него есть некоторая мышечная усталость. Мы обсудили этот момент с Криштиану и президентом клуба Андреа Аньелли и решили, что ему нужен небольшой отдых", - приводит слова Сарри Daily Mail.
34-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года за 117 миллионов евро из мадридского "Реала". В прошлом сезоне форвард провел за туринский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
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|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17