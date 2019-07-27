Сарри назвал причину отсутствия Роналду в матче против звезд южнокорейской К-лиги

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Сарри назвал причину отсутствия Роналду в матче против звезд южнокорейской К-лиги
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил товарищеский матч против сборной звезд южнокорейской К-лиги (3:3).

"Роналду должен был выйти на поле, но у него есть некоторая мышечная усталость. Мы обсудили этот момент с Криштиану и президентом клуба Андреа Аньелли и решили, что ему нужен небольшой отдых", - приводит слова Сарри Daily Mail.

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года за 117 миллионов евро из мадридского "Реала". В прошлом сезоне форвард провел за туринский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Marca наградит Роналду призом "Легенда". | http://soccernews.ru
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