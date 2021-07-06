Сарри назвал работу Пирло в "Ювентусе" дурным влиянием Гвардиолы

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Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри поделился мнением о работе Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса". Напомним, что Пирло пришел в "Ювентус" на смену Сарри.

"Это влияние Гвардиолы, которое причинило уже не мало вреда. Исключение стали воспринимать как правило. Есть риск, что такие решения могут закрыть путь в профессию людям, которые стали бы отличными тренерами через несколько лет.

Нужно задавать вопросы менеджерам "Ювентуса", а не мне. Иногда существует риск помешать карьере молодых людей, которые могли бы стать очень хорошими тренерами, если бы у них было чуть больше опыта", – сказал Сарри в интервью Sport Italia.

Напонмим, что Пирло проработал в "Юве" один сезон, заняв четвертое место в Серии А. На его место пришел Аллегри.

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