Сарри назвал работу Пирло в "Ювентусе" дурным влиянием Гвардиолы
Фото: википедия/Автор неизвестен
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри поделился мнением о работе Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса". Напомним, что Пирло пришел в "Ювентус" на смену Сарри.
"Это влияние Гвардиолы, которое причинило уже не мало вреда. Исключение стали воспринимать как правило. Есть риск, что такие решения могут закрыть путь в профессию людям, которые стали бы отличными тренерами через несколько лет.
Нужно задавать вопросы менеджерам "Ювентуса", а не мне. Иногда существует риск помешать карьере молодых людей, которые могли бы стать очень хорошими тренерами, если бы у них было чуть больше опыта", – сказал Сарри в интервью Sport Italia.
Напонмим, что Пирло проработал в "Юве" один сезон, заняв четвертое место в Серии А. На его место пришел Аллегри.
Также не пропустите: Экс-футболист "Барселоны" хочет подать в суд на клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Президент "Баварии" высказался о подсветке "Альянц Арены" в цвета радуги
-
Экс-президент "Локомотива" раскритиковал приглашение Рангника
-
"Интер" пролонгировал контракт Коларова
-
Луис Энрике рассказал о психологической подготовке игроков перед полуфиналом Евро-2020
-
Капелло высказался о сборной Англии
-
"Брайтон" подписал хавбека "Зальцбурга"
-
Лотар Маттеус высказался об игре Крооса на Евро-2020
-
Сарри назвал работу Пирло в "Ювентусе" дурным влиянием Гвардиолы
-
1
Экс-футболист "Барселоны" хочет подать в суд на клуб
-
Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров в РПЛ
-
Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом Месси
-
Гвардиола высказался о подписании нападающего этим летом
-
Семин поделился мнением о сборной России
-
"Локомотив" объявил о назначении Рангника на должность спортивного директора
-
Официально: Фирпо - игрок "Лидса"
-
Официально: Маттео Гендузи - игрок "Марселя"
-
В "Барселоне" не исключают продажу Гризманна
-
Хочолава прокомментировал переход из "Шахтёра" в "Копенгаген"
-
ЦСКА может до конца недели сделать предложение по Далберту
-
Агент Черышева отреагировал на слухи об уходе игрока в "Хетафе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17