Сарри назвал сильнейшую команду Европы на данный момент
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в преддверии матча 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити", назвал соперника сильнейшей командой Европы на данный момент.
"В этом сезоне "Челси" может бороться лишь за попадание в первую четверку, но не более. Безусловно, мы можем выиграть какой-то турнир, но в Премьер-лиге за чемпионство борются только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Вторые на данный момент являются сильнейшей командой Европы.
В первом круге нам повезло обыграть их, так как мы сумели забить в тяжелом моменте матча. По второму тайму мы заслужили победу, но в первой половине встречи нам повезло.
Если дать Сити" создать 3-4 момент, то играть с ними очень сложно. Нам нужно грамотно сыграть в обороне и играть быстро, когда мы вернем себе мяч. Выйти из-под прессинга "Манчестер Сити" трудно, но если нам это удастся, будет хорошо", - приводит слова Сарри Sky Sports.
Матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 10 февраля и начнется в 19:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11