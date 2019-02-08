Сарри назвал сильнейшую команду Европы на данный момент

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Сарри назвал сильнейшую команду Европы на данный момент
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в преддверии матча 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити", назвал соперника сильнейшей командой Европы на данный момент.

"В этом сезоне "Челси" может бороться лишь за попадание в первую четверку, но не более. Безусловно, мы можем выиграть какой-то турнир, но в Премьер-лиге за чемпионство борются только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Вторые на данный момент являются сильнейшей командой Европы. 

В первом круге нам повезло обыграть их, так как мы сумели забить в тяжелом моменте матча. По второму тайму мы заслужили победу, но в первой половине встречи нам повезло.

Если дать Сити" создать 3-4 момент, то играть с ними очень сложно. Нам нужно грамотно сыграть в обороне и играть быстро, когда мы вернем себе мяч. Выйти из-под прессинга "Манчестер Сити" трудно, но если нам это удастся, будет хорошо", - приводит слова Сарри Sky Sports.

Матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 10 февраля и начнется в 19:00 мск.

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