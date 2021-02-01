Сарри не будет тренировать "Наполи". Будущее Гаттузо под вопросом

Теги маурицио сарридженнаро гаттузонаполи

Сарри не будет тренировать "Наполи". Будущее Гаттузо под вопросомВ ближайшее время Дженнаро Гаттузо может покинуть должность главного тренера "Наполи".

По информации Calciomercato, отношения между президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и тренером испорчены. Клуб уже ищет замену Гаттузо.

Появилась информация, что после проигрыша "Наполи"  "Вероне" (1:3) Де Лаурентис связывался с  бывшим наставником неаполитанцев Маурицио Сарри. Однако, на предложение снова возглавить команду получил отказ.

В интервью после игры с "Пармой" (2:0) Гаттузо намекнул на то, что клуб позволяет себе контакты с другими тренерами – в частности Рафаэлем Бенитесом.

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