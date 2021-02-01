Сарри не будет тренировать "Наполи". Будущее Гаттузо под вопросом
В ближайшее время Дженнаро Гаттузо может покинуть должность главного тренера "Наполи".
По информации Calciomercato, отношения между президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и тренером испорчены. Клуб уже ищет замену Гаттузо.
Появилась информация, что после проигрыша "Наполи" "Вероне" (1:3) Де Лаурентис связывался с бывшим наставником неаполитанцев Маурицио Сарри. Однако, на предложение снова возглавить команду получил отказ.
В интервью после игры с "Пармой" (2:0) Гаттузо намекнул на то, что клуб позволяет себе контакты с другими тренерами – в частности Рафаэлем Бенитесом.
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