Сарри: "Не буду звонить Азару, Куртуа и Виллиану"

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался по будущему лидеров своей команды - Эдена Азара, Тибо Курта и Виллиана.

" Я не буду им звонить, потому что я жду встречи с ними лицом к лицу, чтобы поговорить с ними и прояснить, каковы их планы. Они все еще находятся в отпуске после участия в Чемпионате Мира ", - цитирует наставника "аристократов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Сарри поделился ожиданиями от работы в "Челси". | soccernews.ru