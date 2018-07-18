Сарри: "Не буду звонить Азару, Куртуа и Виллиану"

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Сарри: "Не буду звонить Азару, Куртуа и Виллиану"Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался по будущему лидеров своей команды - Эдена Азара, Тибо Курта и Виллиана.

"Я не буду им звонить, потому что я жду встречи с ними лицом к лицу, чтобы поговорить с ними и прояснить, каковы их планы. Они все еще находятся в отпуске после участия в Чемпионате Мира", - цитирует наставника "аристократов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Сарри поделился ожиданиями от работы в "Челси". | soccernews.ru

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