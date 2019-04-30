Сарри не хочет покидать "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри не собирается покидать лондонский клуб в этом сезоне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По данным источника, итальянец заявил, что он уже сообщил "Милану", который ранее интересовался специалистом, что не хочет покидать клуб.

Ранее сообщалось, что россонери, вероятно, уволят главного тренера Гаттузо по окончании сезона за неудовлетворительные результаты команды.

"Челси" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 68 очков.

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