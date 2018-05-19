Сарри не интересует работа в "Зените"

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Сарри не интересует работа в "Зените"Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри заявил о планах покинуть неаполитанский клуб по причине возможного ухода ряда лидеров команды ближайшим летом.

Как сообщает итальянская пресса, специалист ответил категорическим отказом на возможный переезд в Россию, где ему предложили должность наставника "Зенита".

В России итальянцу предложили оклад в 9 миллионов евро в год, но его не интересует такое предложение.

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