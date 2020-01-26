Сарри не исключил, что завершит тренерскую карьеру по окончании контракта с "Ювентусом"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что, возможно, закончит карьеру после окончания контракта с туринским клубом. Об этом сообщает Goal.



Соглашение 61-летнего специалиста с итальянской командой рассчитано до лета 2022 года.



"Не знаю, останусь ли я прежним, когда мой контракт с "Ювентусом" истечет. Если да, то я продолжу работать, если нет - то нет", - сказал Сарри.



После 20 туров Серии А "Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице. Сегодня, 26 января, "старая сеньора" сыграет с "Наполи". Начало - в 22:45 (мск).



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