Сарри не исключил, что завершит тренерскую карьеру по окончании контракта с "Ювентусом"

Теги маурицио сарриювентус

Сарри не исключил, что завершит тренерскую карьеру по окончании контракта с "Ювентусом"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что, возможно, закончит карьеру после окончания контракта с туринским клубом. Об этом сообщает Goal.

Соглашение 61-летнего специалиста с итальянской командой рассчитано до лета 2022 года.

"Не знаю, останусь ли я прежним, когда мой контракт с "Ювентусом" истечет. Если да, то я продолжу работать, если нет - то нет", - сказал Сарри.

После 20 туров Серии А "Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице. Сегодня, 26 января, "старая сеньора" сыграет с "Наполи". Начало - в 22:45 (мск).

А еще: Маурицио Сарри уверенно строит "Саррибол" в Турине! Вчерашний матч "Ювентуса" и "Ромы" это наглядно показал| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" планирует продлить контракты с Ребровым и Ещенко

"Спартак" планирует продлить контракты с Ребровым и Ещенко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 51
2 Интер Милан Интер Милан 20 47
3 Лацио Лацио 19 45
4 Рома Рома 20 38
5 Аталанта Аталанта 20 35
6 Милан Милан 21 31
7 Кальяри Кальяри 20 30
8 Парма Парма 20 28
9 Торино Торино 20 27
10 Болонья Болонья 21 27
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 19 26
12 Фиорентина Фиорентина 21 25
13 Наполи Наполи 20 24
14 Удинезе Удинезе 20 24
15 Сассуоло Сассуоло 20 22
16 Сампдория Сампдория 20 19
17 Лечче Лечче 20 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов