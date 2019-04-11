Сарри не исключил масштабную ротацию в матче Лиги Европы

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Славии".

"Мы должны быть внимательны, поскольку "Славия" - очень опасный соперник. Они шесть раз поразили ворота "Севильи" в двух матчах. Это очень быстрая команда. С ними надо играть плотно и очень грамотно обороняться.

Сыграет ли Азар? Не знаю, он очень устал, как и многие другие футболисты. "Славия" играла в субботу, а мы - в понедельник. Возможно, нам придётся заменить пять-шесть футболистов", - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Славия" - "Челси" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 18 апреля.

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