Сарри не отказывался возглавить "Зенит"

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Сарри не отказывался возглавить "Зенит"
Агент главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини опроверг информацию о том, что его клиент отказался возглавить "Зенит".

"Сарри не отказывался от предложения возглавить "Зенит", потому что не получал его. Предлагал ли "Наполи" продлить ему контракт? Сегодня – нет", – приводят слова Пеллегрини российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов платить 58-летнему специалисту зарплату в размере четырех миллионов евро в год.

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