Сарри не планирует удерживать Канте в "Челси" любой ценой

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Сарри не планирует удерживать Канте в "Челси" любой ценойИтальянский тренер Маурицио Сарри, который в ближайшее время, как ожидается, возглавит лондонский "Челси", не планирует удерживать в своей будущей команде ее полузащитника Н'Голо Канте любой ценой.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 59-летний специалист не включил француза в список игроков, которых он считает неприкасаемыми для продажи в стане "аристократов". Таким образом, будущий наставник лондонского клуба вполне может отпустить 27-летнего хавбека, которым интересуется сразу несколько европейских грандов, если клуб получит по нему выгодное предложение.

Напомним, Сарри назвал неприкасаемыми Виллиана и Азара. | soccernews.ru

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