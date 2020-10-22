Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"

Экс-главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Маурицио Серри не возглавит "Фиорентину". Об этом сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны не вели переговоров о возможном сотрудничестве.

Отметим, у Сарри до сих пор действует контракт с "Ювентусом". Срок соглашения - до лета 2022 года.

Таким образом, до официального расторжения контракта с туринским клубом Сарри не имеет права работать в другом клубе Италии.

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