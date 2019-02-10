Сарри не пожал руку Гвардиоле после разгромного поражения

В 26-м туре АПЛ "Манчестер Сити" уничтожил на своем стадионе "Челси" (6:0).

После игры наставник "синих" Маурицио Сарри не захотел пожимать руку своему коллеге из "Сити" Хосепу Гвардиоле. Вместо Сарри это сделал его помощник Джанфранко Дзола.

Напомним, что благодаря этой победе "горожане" снова возглавили турнирную таблицу АПЛ. Однако у них одинаковое количество очков с "Ливерпулем", к тому же у "мерсисайдцев" есть игра в запасе.

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