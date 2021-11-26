Сарри не пришёл на пресс-конференцию после победы над "Локомотивом"

Фото твиттер "Лацио"

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри не захотел участвовать в традиционной пресс-конференции по окончании матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Локомотива".

Итальянский тренер вместе со своими подопечными сел в автобус и уехал со стадиона, пишет "Спорт-Экспресс". Предположительно, он боялся опоздать в аэропорт.

Напомним, что "Лацио" на выезде разгромил "Локомотив" со счётом 3:0 и гарантировал себе путёвку в плей-офф ЛЕ.

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