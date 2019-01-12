Сарри не смотрел матчи ЧМ-2018: названа причина

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Сарри не смотрел матчи ЧМ-2018: названа причина

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри признался, что не смотрел матчи Чемпионата Мира 2018 года, который проходил в России. 

Итальянский специалист также пояснил, почему ему были неинтересны игры мундиаля.

"Я не смотрел ни одного матча ЧМ-2018. Дело в том, что мне не нравятся сборные, поскольку в играх с их участием нечему учиться. Так думает каждый тренер, просто об этом не принято говорить" - цитирует Сарри The Telegraph.

Напомним, что победителем минувшего мирового первенства стала сборная Франции, обыгравшая в финале турнира Хорватию со счётом 4:2.

60-летний Сарри прошлым летом возглавил "Челси". Под его руководством "синие" набрали 44 очка в 21 матче и занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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