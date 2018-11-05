Сарри не уверен, что "Челси" выдержит темп "Ман Сити"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победного матча с "Кристал Пэлас" (3:1) рассказал, что думает о противостоянии с "Манчестер Сити".

"Не знаю, сможет ли "Челси" выдержать темп "Сити", - цитирует слова Сарри пресс-служба "Челси". - Мы начали чемпионат, имея в пассиве отставание в 30 очков по итогам прошлого сезона. Сейчас нам надо думать лишь о том, чтобы ликвидировать этот разрыв в уровне игры. Надеюсь, нам это удастся. Сложно отыграть 30-очковое отставание, но мы приложим для этого все силы".

На данный момент "горожане" занимают первую строчку таблицы АПЛ, "Челси" отстает на два очка.

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