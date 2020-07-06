Сарри: "Не уверен в Игуаине в физическом плане"

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Сарри: "Не уверен в Игуаине в физическом плане"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о взаимоотношениях с Гонсало Игуаином

Отметим, главный тренер и футболист работали вместе в "Наполи", "Челси" и "Ювентусе".

"Часто из СМИ я узнаю, что поссорился с каким-либо игроком, однако я собачусь лишь с одним футболистом - Игуаином. Даже не знаю почему. Но это так. Так было всегда. К нему нужен агрессивный подход, чтобы он играл на все 100%.

Психологически он сейчас в хорошем состоянии, но физически я в нем не уверен. Его форма была хорошей в последнее время, но и плохой тоже. Уж такой он человек, один день его надо гладить по голове, а на следующий - настучать по ней", - цитирует Сарри Football Italia.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец участвовал в 26 матчах, отметившись 6 голами и 4 ассистами. В "Ювентусе" игрок выступает с 2016 года, но по сезону провел в "Милане" и "Челси".

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