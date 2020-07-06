Сарри: "Не уверен в Игуаине в физическом плане"
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о взаимоотношениях с Гонсало Игуаином.
Отметим, главный тренер и футболист работали вместе в "Наполи", "Челси" и "Ювентусе".
"Часто из СМИ я узнаю, что поссорился с каким-либо игроком, однако я собачусь лишь с одним футболистом - Игуаином. Даже не знаю почему. Но это так. Так было всегда. К нему нужен агрессивный подход, чтобы он играл на все 100%.
Психологически он сейчас в хорошем состоянии, но физически я в нем не уверен. Его форма была хорошей в последнее время, но и плохой тоже. Уж такой он человек, один день его надо гладить по голове, а на следующий - настучать по ней", - цитирует Сарри Football Italia.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец участвовал в 26 матчах, отметившись 6 голами и 4 ассистами. В "Ювентусе" игрок выступает с 2016 года, но по сезону провел в "Милане" и "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17