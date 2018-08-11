Сарри недоволен игрой "Челси" в матче с "Хаддерсфилдом"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри дал комментарии после матча против "Хаддерсфилда" (3:0).

"Я не совсем доволен, поскольку мы выиграли за счет индивидуальных действий, а не командных. Игра была трудной, но ребята справились, проявили характер" - приводит слова Сарри Football Italia.

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