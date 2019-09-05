Сарри недоволен работой спортивного директора "Ювентуса"
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри выразил недовольство работой спортивного директора клуба Фабио Паратичи.
По сведениям Corriere Dello Sport, недовольство тренера вызвало то, что Паратичи не смог избавиться от футболистов, на которых не рассчитывает тренерский штаб.
Таким образом, Сарри придется отвлекаться от футбола для разбирательств с недовольными своим положением игроками.
Напомним, что минувшим летом покинуть "Ювентус" хотели Эмре Джан, Пауло Дибала и Марио Манджукич.
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