Сарри: "Недоволен сложившейся ситуацией с Виллианом"

Теги маурицио сарричелсивиллиан

Сарри: "Недоволен сложившейся ситуацией с Виллианом"Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с вингером своей команды Виллианом, который из-за проблем с визой не смог вовремя вернуться в расположение клуба.

"Виллиан? Новостей нет. Очевидно, что каждый клуб хочет удержать своих лучших игроков, и это то, что мы пытаемся сделать. Я хочу поговорить с Виллианом лично, прежде чем ответить на ваши вопросы. Я хочу поговорить с ним. Я не доволен этой ситуацией, но прежде чем отвечать прессе, я хотел бы поговорить с ним", - цитирует наставника "аристократов" Daily Express.

Напомним, "Челси" надеялся перехватить у "Милана" Игуаина. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов