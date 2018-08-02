Сарри: "Недоволен сложившейся ситуацией с Виллианом"

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию с вингером своей команды Виллианом, который из-за проблем с визой не смог вовремя вернуться в расположение клуба.

"Виллиан? Новостей нет. Очевидно, что каждый клуб хочет удержать своих лучших игроков, и это то, что мы пытаемся сделать. Я хочу поговорить с Виллианом лично, прежде чем ответить на ваши вопросы. Я хочу поговорить с ним. Я не доволен этой ситуацией, но прежде чем отвечать прессе, я хотел бы поговорить с ним ", - цитирует наставника "аристократов" Daily Express.

Напомним, "Челси" надеялся перехватить у "Милана" Игуаина. | soccernews.ru