Сарри недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри подверг критике работу судейской бригады в матче 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
"Как по мне, в моменте с первым голом был фол на Эмерсоне. АПЛ – лучший чемпионат в мире, но уровень арбитров здесь не соответствует уровню лиги. Возможно, судья был прав, не хочу рассуждать на эту тему, но мне показалось со скамейки, что фол был. Впрочем, это не отменяет тот факт, что "Ливерпуль" заслужил победу", - приводит слова Сарри BBC.
Напомним, что "Челси" уступил "Ливерпулю" со счётом 0:2. Матч обслуживал рефери Майкл Оливер.
Не пропустите: Сарри о поражении от "Ливерпуля": "Челси" движется в правильном направлении". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|83
|2
|Ливерпуль
|33
|82
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал Лондон
|32
|63
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14