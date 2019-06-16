Сарри - новый главный тренер "Ювентуса"

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Сарри - новый главный тренер "Ювентуса"

Маурицио Сарри официально возглавил "Ювентус".

Как сообщает сайт туринцев, соглашение 60-летнего итальянца с клубом рассчитано до лета 2022 года. Челси" получит компенсацию в размере 6,5 миллиона евро.

Напомним, что на этом посту Сарри сменил Массимилиано Аллегри, который взял годичную паузу в карьере.

Сарри тренировал "Челси" всего один год. Под его руководством клуб завоевал Лигу Европы и финишировал на 3-м месте в АПЛ.

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