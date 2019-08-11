Сарри о будущем Дибалы: "Я ничего не решаю. Нам необходимо продать шесть футболистов"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о будущем Пауло Дибалы.

"Дибала принял участие всего в двух тренировках, так что пока рано о чем то говорить. Разумеется, он еще не набрал лучшую форму и это сказывается на то, что он может показать в роли ложной девятки. В этом вопросе я ничего не решаю. Нам необходимо продать шесть футболистов, вот и все.

Я бы хотел сохранить их всех, однако проблема состоит в том, что у нас мало воспитанников, всего один, поэтому заявить на Лигу Чемпионов мы можем 22 футболиста с тремя голкиперами. Из-за этого нам нужно принимать решения, которых хотелось бы избежать.

Нас ожидают 20 сложных дней до закрытия трансферного окна. В это время мы рискуем лишиться топ-футболистов", - приводит слова Сарри Football Italia.

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