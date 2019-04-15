Сарри о поражении от "Ливерпуля": "Челси" движется в правильном направлении"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о поражении от "Ливерпуля" (0:2).

"Мы хорошо провели первый тайм, качественно оборонялись и не пропустили голов. В целом я доволен игрой, ведь мы отлично сражались с сильным противником. Команда движется в правильном направлении и прогрессирует. Три месяца назад мы не могли собраться в такой игре", - приводит слова Сарри ВВС.

После 34 туров "Челси" занимает четвертое место в АПЛ.

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