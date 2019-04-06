Сарри - об Игуаине: "Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ, вспомните как начинал Суарес"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался о затянувшейся адаптации нападающего своей команды Гонсало Игуаина.

Напомним, что зимой "синие" арендовали аргентинца у туринского "Ювентуса" за 9 миллионов евро.

"Гонсало должен прибавить как в физическом, так и в психологическом плане. В первые месяцы игры в АПЛ приходится нелегко, поэтому ему нужно время, чтобы улучшить свою форму и приспособиться к лиге. Думаю, что в заключительной части сезона он будет очень важен для нас. Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ. Вспомните как начинал Луис Суарес. Сразу после перехода в "Ливерпуль" он забил всего три гола, но в следующем сезоне он забил уже 23 раза. Конечно, мы хотели бы сохранить Игуаина, но на данный момент в этом вопросе нет ясности", - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

В составе "Челси" 31-летний Игуаин сыграл 11 матчей и забил 3 гола.

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