Сарри - об Игуаине: "Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ, вспомните как начинал Суарес"
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказался о затянувшейся адаптации нападающего своей команды Гонсало Игуаина.
Напомним, что зимой "синие" арендовали аргентинца у туринского "Ювентуса" за 9 миллионов евро.
"Гонсало должен прибавить как в физическом, так и в психологическом плане. В первые месяцы игры в АПЛ приходится нелегко, поэтому ему нужно время, чтобы улучшить свою форму и приспособиться к лиге. Думаю, что в заключительной части сезона он будет очень важен для нас. Нападающему тяжело сразу же успешно заиграть в АПЛ. Вспомните как начинал Луис Суарес. Сразу после перехода в "Ливерпуль" он забил всего три гола, но в следующем сезоне он забил уже 23 раза. Конечно, мы хотели бы сохранить Игуаина, но на данный момент в этом вопросе нет ясности", - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.
В составе "Челси" 31-летний Игуаин сыграл 11 матчей и забил 3 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
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|33
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|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14