Сарри обойдется "Челси" почти в 40 миллионов евро
Стала известна сумма, которую придется потратить "Челси" для назначения на пост главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, английскому клубу придется раскошелиться на 37 миллионов евро.
Пять миллионов придется заплатить бывшему клубу Сарри "Наполи" в качестве отступных. 11 миллионов евро обойдется увольнение нынешнего наставника "Челси" Антонио Конте. Зарплата Сарри в "Челси" составит 18 миллионов за три года. Еще три миллиона получит его агент.
Не пропустите: "Челси" сделал предложение по Головину. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Колумбия минимально обыграла Сенегал и отобрала у "львов Теранги" путевку в 1/8 финала
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 6 тура
-
"Барселона" оценивает плюсы и минусы подписания Головина
-
Самый экзотичный матч на ЧМ: Панама встретится с Тунисом
-
Выяснить сильнейшего: сборная Англии и Бельгии разыграют первое место группы "G"
Лента новостей
-
Сборная Сенегала вошла в историю Чемпионатов Мира
-
ЦСКА сделал предложение по Нойштедтеру
-
ФИФА определила лучшего игрока матча Япония - Польша
-
ФИФА назвала лучшего футболиста матча Сенегал - Колумбия
-
Сабалета: "Месси даже не знает, где в его доме кухня"
-
Япония - Польша - 0:1 (обзор)
-
Сенегал - Колумбия - 0:1 (обзор)
-
Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек
-
Колумбия минимально обыграла Сенегал и отобрала у "львов Теранги" путевку в 1/8 финала
-
Иньеста прокомментировал скептические высказывания о своем возрасте
-
Мина открыл счет в матче с Сенегалом
-
Польша открыла счет в матче с Японией
-
Колумбия теряет Хамеса
-
Официально: Руни стал игроком "Ди Си Юнайтед"
-
Япония и Польша в первом тайме голов не забивали
-
Сенегал и Колумбия завершили первый тайм вничью
-
Испанский болельщик просит у Путина разрешения на пронос барабана на стадион
-
Зеедорф заявил, что у Винисуса и Родриго нет будущего в "Реале"
-
Сабалета рассказал, за какую команду играет Месси на PlayStation
-
"Реал Сосьедад" продлил контракт с одним из своих лидеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31