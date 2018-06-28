Сарри обойдется "Челси" почти в 40 миллионов евро

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Сарри обойдется "Челси" почти в 40 миллионов евро

Стала известна сумма, которую придется потратить "Челси" для назначения на пост главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английскому клубу придется раскошелиться на 37 миллионов евро. 

Пять миллионов придется заплатить бывшему клубу Сарри "Наполи" в качестве отступных. 11 миллионов евро обойдется увольнение нынешнего наставника "Челси" Антонио Конте. Зарплата Сарри в "Челси" составит 18 миллионов за три года. Еще три миллиона получит его агент. 

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