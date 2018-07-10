Сарри обозначил Абрамовичу свою позицию по будущему Виллиана и Азара

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который в ближайшее время должен возглавить лондонский "Челси", уже обозначил владельцу своего следующего клуба Роману Абрамовичу свою позицию по будущему вингеров команды - Виллиана и Эдена Азара.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 59-летний специалист сообщил российскому предпринимателю, что считает бразильца и бельгийца неприкасаемыми для продажи игроками.

Напомним, Азар может променять "Реал" на "Барселону". | soccernews.ru