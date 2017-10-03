Сарри: "Общаться с главным тренером сборной Бельгии бесполезно"

Теги маурицио сарринаполибельгиядрис мертенсроберто мартинес

Сарри: "Общаться с главным тренером сборной Бельгии бесполезно"Главный тренер итальянского "Наполи" Маурицио Сарри предъявил претензии своему коллеге из сборной Бельгии Роберту Мартинесу.

"Я пытался в течение трех дней поговорить с тренером бельгийцев, чтобы он позволил Дрису Мертенсу отдохнуть. Они уже квалифицировались на Чемпионат Мира. Но это бесполезно - он все еще не ответил мне", - цитирует наставника неаполитанцев Squawka.

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