Сарри: "Общаться с главным тренером сборной Бельгии бесполезно"

Главный тренер итальянского "Наполи" Маурицио Сарри предъявил претензии своему коллеге из сборной Бельгии Роберту Мартинесу.

"Я пытался в течение трех дней поговорить с тренером бельгийцев, чтобы он позволил Дрису Мертенсу отдохнуть. Они уже квалифицировались на Чемпионат Мира. Но это бесполезно - он все еще не ответил мне", - цитирует наставника неаполитанцев Squawka.

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