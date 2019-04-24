Сарри обвинён в неподобающем поведении

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Сарри обвинён в неподобающем поведении

Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри, сообщает The Independent.

По сведениям издания, итальянский специалист обвиняется в неподобающем поведении в концовке матча 35-го тура АПЛ против "Бернли" (2:2).

Сарри эмоционально выражал недовольство затягиванием времени со стороны команды-соперника. Теперь он обязан объяснить свои действия до вечера пятницы.

По итогам 35 туров "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 67 очков.

Не пропустите: Запасные "Бернли" обозвали Сарри "сраным итальяшкой". | http://soccernews.ru

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