Сарри объяснил отсутствие Роналду в матче с "Брешией"

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Сарри объяснил отсутствие Роналду в матче с "Брешией"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду в игре против "Брешии" (2:0).

"Мы предоставили Роналду отдых, ведь он не может играть в каждом матче", - приводит слова Сарри Football Italia.

В текущем сезоне Роналду провел 29 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три ассиста.

"Ювентус" лидирует в Серии А, опережая "Интер" на три очка, при этом у "нерадзурри" есть игра в запасе.

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