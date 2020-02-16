Сарри объяснил отсутствие Роналду в матче с "Брешией"
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду в игре против "Брешии" (2:0).
"Мы предоставили Роналду отдых, ведь он не может играть в каждом матче", - приводит слова Сарри Football Italia.
В текущем сезоне Роналду провел 29 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три ассиста.
"Ювентус" лидирует в Серии А, опережая "Интер" на три очка, при этом у "нерадзурри" есть игра в запасе.
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|М
|О
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|Ювентус
|24
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|Интер Милан
|23
|54
|3
|Лацио
|23
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|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
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|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Болонья
|24
|33
|9
|Кальяри
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
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|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
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|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
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|СПАЛ
|24
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